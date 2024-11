Concorso docenti religione cattolica: 1.928 assunzioni

Roma - Concorsi pubblici. Pubblicati i bandi per le due procedure ordinarie dei concorsi destinati agli Insegnanti di Religione cattolica.

Concorso per insegnanti di religione cattolica

A partire dalle ore 14 del 5 novembre, e fino al 4 dicembre, ore 23:59, i candidati potranno presentare la domanda per partecipare alle procedure selettive che copriranno 1.928 posti disponibili, di cui 927 per la scuola dell'infanzia e primaria e 1001 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

I requisiti

Sono ammessi alle procedure tutti i candidati in possesso del certificato d'idoneità diocesana rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e coloro che sono in possesso dei titoli di qualificazione professionale. Per la partecipazione è previsto un contributo di segreteria di 10 euro, da versare tramite il sistema «Pago in rete» e la domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente mediante il Portale Unico del reclutamento all'indirizzo " www.inpa.gov.it». Il concorso si articola in una prova scritta selettiva, di durata pari a cento minuti, prova orale e successiva valutazione dei titoli di qualificazione professionale.

Le prove

I 50 quesiti della prova scritta sono ripartiti in 40 domande a risposta multipla volte all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico (10 quesiti), ambito psicopedagogico ed inclusione (15 quesiti), ambito metodologico didattico (15 quesiti); 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese di livello B2; 5 quesiti sull'uso didattico delle tecnologie e relative competenze digitali. La prova scritta prevede un punteggio massimo di 100 punti ed è superata con un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti. Le commissioni esaminatrici hanno a disposizione duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.