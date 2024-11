Modica verso il Dissesto Finanziario: una situazione di crisi senza precedenti

Modica - Modica si prepara ad affrontare uno dei momenti più critici della sua storia recente: la dichiarazione di default finanziario. La città, non aveva mai conosciuto una simile emergenza; si trova ora a un passo dal dichiarare il dissesto, a causa di una gestione economica e finanziaria che, secondo gli esperti, è stata caratterizzata da gravi disavanzi e irregolarità. La situazione è stata tracciata in maniera impietosa dalla relazione della Corte dei Conti, che ha evidenziato l’aggravarsi della crisi durante gli ultimi tre anni di amministrazione. Il sindaco Maria Monisteri, che ha fatto di tutto per evitare l’epilogo negativo, si trova costretta ad affrontare una realtà difficile da accettare. Il disavanzo del comune è cresciuto in maniera esponenziale dal 2021 al 2023, periodo sotto la lente della Corte dei Conti. Secondo Massimo Giuseppe Urso, magistrato della Corte, il disavanzo emerso è attribuibile esclusivamente a una gestione ordinaria delle finanze, piuttosto che a scelte politiche sbagliate da parte dell’attuale amministrazione.

La relazione, tuttavia, non risparmia critiche alla gestione pregressa, con particolare riferimento alla sindacatura di Ignazio Abbate, oggi parlamentare regionale. La Corte ha rilevato irregolarità contabili e problemi di gestione che hanno contribuito in maniera significativa all’accumulo del debito. In particolare, si fa riferimento a una “gestione allegra” delle risorse comunali che ha portato a un’esplosione dei debiti, aggravando la situazione finanziaria del comune. Modica è ora il quarto comune della provincia di Ragusa ad arrivare a questo punto critico, dopo Chiaramonte, Ispica e Pozzallo, tutti già dichiarati in dissesto. La polemica tra l’attuale giunta e quella precedente è ormai palpabile. Le forze politiche di opposizione non hanno mancato di sottolineare le responsabilità politiche della passata amministrazione, accusando Abbate e i suoi collaboratori di aver gestito le finanze comunali in modo superficiale e disinvolto. Il quadro che emerge è quello di una città sull’orlo del baratro, con risorse ormai esaurite e una gestione che ha palesato limiti strutturali e operativi. La dichiarazione di dissesto, ormai imminente, segnerà un capitolo doloroso nella storia di Modica, mettendo in evidenza le difficoltà di un sistema finanziario comunale ormai fuori controllo.

L'ammontare del "buco" di bilancio

"Riepilogando, con riferimento alla situazione finanziaria al 31.12.2022, aggiornata con le informazioni acquisite dall’ente ai fini del presente monitoraggio a tutto il 2023, le passività da ripianare tempestivamente non ulteriormente dilazionabili sono pari ad euro 96.053.631,63, di cui euro 76.672.347,21 per il recupero del disavanzo accertato, euro 15.781.284,42 da sottostima del FCDE al 31.12.2022 ed euro 3.600.000 da debiti fuori bilancio non accantonati", scrive la Corte dei Conti.