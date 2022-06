Covid Ragusa, curva piatta nel bollettino del 7 giugno

Ragusa – Non ci sono decessi Covid oggi in provincia di Ragusa, che restano così fermi a 558 da inizio pandemia. Il bollettino Asp di martedì 7 giugno registra un lievissimo calo di positivi nelle ultime 24 ore: adesso sono in tutto 1588 (appena 4 in meno di lunedì), 33 dei quali ricoverati (3 in più di ieri) negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e Palermo.

A Ragusa e Modica la maggior concentrazione di contagi: la distribuzione a livello comunale segna 45 casi a Acate, 34 a Chiaramonte Gulfi, 107 Comiso, 20 Giarratana, 97 Ispica, 358 Modica, 2 Monterosso Almo, 142 Pozzallo, 456 Ragusa, 39 Santa Croce Camerina, 77 Scicli, 178 Vittoria. I residenti guariti superano i 93mila, mentre i tamponi si avvicinano a 1,2 milioni.