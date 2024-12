Divieto di bivacco a Ispica

Ispica - L’Amministrazione Leontini dichiara guerra a chi sta rendendo invivibili i nostri luoghi di ritrovo come le piazze e i sagrati delle Chiese, molto amati dai giovani.Con apposita ordinanza sono stati vietati gli assembramenti, il bivacco e i giochi, non autorizzati, nelle Piazze, nei Sagrati e vie circostanti le Chiese di Ispica.In questi luoghi, dalle ore 18.00 alle 7.00, è stata regolamentata la vendita ed il consumo di alcolici e la loro vendita e somministrazione in bottiglie di vetro o in lattine.

Nel periodo, negli orari e nei luoghi indicati, è stato istituito: il divieto di bivacco e/o schiamazzi; il divieto della vendita di bevande alcoliche presso tutti i pubblici esercizi ed anche presso i distributori automatici (cosiddetti H24)

Ovviamente tale divieto non opera nel caso in cui la vendita e la consumazione avvengano all’interno dei pubblici esercizi e nelle pertinenze esterne occupate in concessione. Inoltre il divieto non opera in occasione di sagre, eventi e manifestazioni organizzati o patrocinati dal Comune, fermo restando l’obbligo di utilizzare “esclusivamente” contenitori di carta; il divieto di deposito, abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori in vetro, bottiglie di vetro, lattine e qualsiasi altra tipologia di rifiuto; il divieto, sui sagrati delle chiese e aree pedonali, del gioco con il pallone, dell’utilizzo di biciclette (velocipedi), monopattini, pattini o skateboard nonché il divieto di utilizzo di qualsiasi diffusore musicale.