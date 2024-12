Escursione al muragghiu di San Filippo a Ragusa. VIDEO

Ragusa - Il muragghiu di Contrada San Filippo si trova poco distante dall'omonima torre. É una grande struttura in pietra a forma di tronco di cono. Attraverso una scala, nella quale è cresciuto un albero di bagolaro, è possibile raggiungere la sommità dalla quale si osserva, in lontananza, la torre e l'invaso S.Rosalia. Come tutti gli altri muragghi presenti negli iblei, questa costruzione è il risultato dell'attività di spietramento dei campi. Esso però poteva anche essere utilizzato come luogo di vedetta per sorvegliare i campi e il pascolo.