Fabrizio Pregliasco e il malore: "Forse un ictus"

Milano - Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano e professore di Igiene in Statale, è ricoverato in ospedale al San Raffaele dopo un malore. Il virologo, in un'intervista al Corriere della Sera, ha raccontato: «Credo di aver avuto un piccolo ictus, dovuto all'ipertensione o alla fibrillazione atriale. Ora mi stanno rivoltando come un calzino, mi stanno facendo un mucchio di esami».

Pregliasco ha spiegato di essere stato colto dal malore lunedì mattina: «Ero a casa, quando mia moglie mi ha domandato se volessi un tè o un caffè. Mentre appoggiavo lo spazzolino, mi sono sentito male e sono caduto a terra». Le sue condizioni sono già in miglioramento: «Ora mi sento meglio - ha detto -, riesco a camminare bene. Ho anche mangiato per pranzo. Da quattro giorni non ci riuscivo, avevo un po' di gastroenterite».

Ma da cosa può essere stato causato il malore? Pregliasco ha risposto così: «Mia moglie e i miei figli si sono spaventati tanto e si sono arrabbiati, perché dicono che questo malore è causato dalla mia vita frenetica. Temo infatti che mi daranno una "stretta" quando tornerò a casa».

Fabrizio Pregliasco è intervenuto anche a "Un Giorno da Pecora", la trasmissione di Rai Radio1, che ieri, senza conoscere la situazione che stava vivendo il medico, lo aveva raggiunto telefonicamente apprendendo il malore avuto poche ore prima: «Ieri mattina ho spaventato da morire mia moglie, ero in bagno, ho finito di lavarmi i denti e sono caduto come una pera, per fortuna senza sbattere la testa da qualche parte». Oggi è riuscito a capire cosa le è successo? «Non si sa bene, sembra un TIA, un problema contingente che mi ha fatto perdere i sensi un po’ di terapia e dovrebbe tornare tutto a posto». Ce la farà a passare le feste coi suoi cari? «I miei colleghi sono un po’ pessimisti sul mio ritorno a casa per natale ma ce la dovrei fare». Si è spaventato? «No, tutto sommato no. Non ho sentito dolore, ricordo solo mia moglie spaventata mentre io ero a terra». Sui social lei è molto preso di mira dagli haters. Le hanno scritto anche in questo momento delicato? «Certo che si – ha detto Pregliasco a Un Giorno da Pecora -, alcuni mi hanno scritto che stavo male a causa dei vaccini, altri haters invece dicevano che era impossibile stessi male a causa dei vaccini, perché in quanto medico io in realtà non ne avrei fatto nessuno sapendo che mi avrebbero fatto male…».