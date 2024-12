Augias chiede scusa a Nordio per la battuta fatta a Dimartedì ospite di Floris

Roma - Corrado Augias chiede scusa al ministro Carlo Nordio per la battuta di un mese fa durante la trasmissione "Dimartedì", ospite di Giovanni Floris. Stasera Augias è tornato ospite del programma televisivo in prima serata chiedendo di poter porgere le proprie scuse al Ministro di Grazia e giustizia.

Ma cosa aveva detto Augias un mese fa negli studi de La7?

"Nordio", aveva detto a Floris, "è un uomo che secondo me ha qualche problema, soprattutto in certi momenti della giornata... quando... quando... faccio così". Inequivocabile il gesto del gomito che si alza. Floris aveva sorriso: "Non ho capito, quindi andiamo avanti". E Augias: "Facevo un giochetto, mi si perdoni...". Chiaro il riferimento al fatto che Nordio alzerebbe il gomito.

Stasera Augias ha chiesto scusa a Nordio, cui aveva sostanzialmente dato dell'ubriaco.