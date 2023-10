E' morto don Bruno Carbone. Era originario di Scicli

Pachino - E' morto dopo malattia don Bruno Carbone, prete originario di Scicli, città in cui era nato il 19 dicembre 1957. Ad annunciarlo è stato il Vescovo di Noto monsignor Salvatore Rumeo.

Questo il comunicato della Diocesi di Noto: "Finora Parroco Arciprete della Chiesa Madre SS. Crocifisso in Pachino, Direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano e Cerimoniere Vescovile. Associato alla Passione di Cristo, mediante la prova della malattia, affrontata nella forza della speranza cristiana, Don Bruno ha dato alla Chiesa di Noto una luminosa testimonianza nel tempo della sofferenza, abbandonandosi fiduciosamente nelle mani di Dio e alla materna protezione della Vergine Maria".

“Sacerdote mite, buono, colto e amante della buona lettura – ha dichiarato commosso mons. Rumeo – pastore di tutti senza distinzione alcuna, amico fraterno. Uomo di grande preghiera e di vera lungimiranza pastorale, umano e costruttore di vere relazioni… il Paradiso accoglie un angelo… la Chiesa di Noto perde un sacerdote straordinario. Ciao Bruno… grazie per la tua amicizia… ci manchi già…”.

Il suo ministero è stato caratterizzato da spirito di generoso servizio al popolo di Dio, nelle Parrocchie dove è stato inviato e da una piena e matura comunione con i Vescovi diocesani e i confratelli presbiteri. A livello diocesano ha offerto la sua robusta preparazione liturgica, come Direttore dell’Ufficio Liturgico e affiancando dal 1999 i vescovi della Diocesi, in qualità di Cerimoniere Vescovile. Di seguito una scheda biografica di don Bruno Carbone: Nasce a Scicli (RG) il 19 dicembre 1957; Ordinato sacerdote dal Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Nicolosi, il 2 gennaio 1988; Licenziato in Sacra Liturgia presso il Pontificio Ateneo “Sant’Anselmo” in Roma; Vicario parrocchiale a Scicli (San Giuseppe, San Guglielmo, San Bartolomeo, 1988/89), vicario parrocchiale a Rosolini (Chiesa Madre San Giuseppe, 1989); Parroco a Cozzo Rose, S. Famiglia, (1990/92); Parroco a Rosolini, Cuore Immacolato di Maria (1992/2009); Vicario Foraneo di Rosolini (1994/2003); Direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano (dal 2008); Arciprete Parroco a Rosolini, Chiesa Madre San Giuseppe (2009/18) e dal 2013/18 parroco moderatore del SS. Crocifisso (Rosolini); Arciprete Parroco a Pachino, Chiesa Madre SS. Crocifisso (dal 2018); Vicario Foraneo di Pachino (dal 2018).

"Il Vescovo Salvatore ci invita a elevare preghiere in suffragio del caro Don Bruno: il Signore della Vita lo accolga nel suo abbraccio e gli doni di celebrare ora la liturgia del Cielo".