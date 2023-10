Sicilia, 20 mila candidati al concorso per 46 posti nella Forestale

Palermo - Sono 20 mila i candidati chiamati da questa mattina a sostenere le prove scritte del concorso pubblico per l’assunzione di 46 unità a tempo pieno e indeterminato, come agenti del corpo forestale della Regione siciliana.

Le prove scritte, che andranno avanti sino a venerdì 27 ottobre, prevedono due sessioni giornaliere e consistono nella risoluzione di un test di 60 quesiti a risposta multipla. I residenti in altre regioni italiane o in Paesi esteri, nelle province di Agrigento, Catania e Messina, sostengono la prova al centro Fiere Bicocca di Catania (via Passo del Fico), mentre chi risiede nelle province di Palermo, Trapani, Siracusa, Enna, Caltanissetta e Ragusa è chiamato a sostenere la selezione al Centro Fiera del Sud di Siracusa (viale Epipoli, 250).