Scicli - E' deceduto ieri sera, dopo un periodo di malattia, il professore Salvatore Emmolo, docente di storia e filosofia al liceo classico di Scicli, intellettuale, uomo politico.

La salma si trova in ospedale a Catania e da qui, in serata, sarà trasferita a Scicli, dove sabato, domani, alle 15 si terranno i funerali, in chiesa Madre.