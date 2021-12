Leoluca Orlando: Salvatore Emmolo, lievito culturale per tutti noi

Scicli - In condivisione di ricordo e di dolore per la scomparsa di Salvatore Emmolo, che ha tanto donato a quanti hanno avuto il privilegio di averlo docente, a quanti lo hanno avuto compagno nel cammino della vita, a quanti lo hanno ascoltato e incontrato.

Salvatore Emmolo ha donato la sua cultura, la sua intelligenza critica, la sua tensione etica, la sua umanità.

Restano tanti ricordi e resta forte il suo “lievito culturale” che lo rende indimenticabile come indimenticabile resta il suo contributo alla esperienza di “lievito culturale” tuttora presente nella vita di tanti e svolto dal movimento La Rete negli ormai lontani anni ‘90.

Un abbraccio,

Luca