Fiasconaro compie 70 e li celebra con il Montenero

Fiasconaro, eccellenza dell'Alta Pasticceria siciliana, compie 70 anni.

L’azienda che si occupa di lievitati da ricorrenza e famosa in tutto il mondo per il suo panettone, nei giorni scorsi, è stata fra i protagonisti di Tuttofood, la manifestazione di riferimento per il sistema agro-alimentare che si è tenuta a fieramilano fino all’11 maggio.

Per questa importante ricorrenza, Fiasconaro fondata nel 1953 da Mario Fiasconaro, ha presentato il Montenero, nato come rivisitazione del Mannetto - il primo panettone Fiasconaro dove all'interno si inseriva la manna - e "battezzato" con il nome della contrada che ha visto crescere le tre generazioni Fiasconaro



Il Montenero è un lievitato dall'anima siciliana, frutto dell'incontro tra Pandoro e Panettone, che sposa un impasto di cacao e cioccolato di Sicilia che ricorda "a' Muntagna" - il profiterole di papà Mario, anima e fondatore della Fiasconaro - con delicate note di limone.

É un dolce dal forte valore simbolico, che racconta la continuità generazionale che oggi porta l'azienda alla sua terza generazione di Pasticceri: il Montenero, infatti, è "figlio" di Mario Fiasconaro, omonimo del nonno, che con la stessa passione e dedizione vuole omaggiare e ricordare l'inizio della storia dell'azienda e delle sue origini.



La storia del panettone Fiasconaro è di quelle che non si può non conoscere per l'incredibile particolarità di aver reso famoso nel mondo un prodotto tipico milanese che in maniera del tutto inaspettata viene invece prodotto in Sicilia

Nel cuore delle Madonie, a Castelbuono c'è la pasticceria della famiglia Fiasconaro che nasce con il bar di papà Mario. Da principio, una piccola stanzetta che si affacciava nella Piazza Principale con poche sedie e qualche tavolino, poi negli anni l'azienda di famiglia passa in mano alla seconda generazione con i tre fratelli. Nicola è l'artefice della pasticceria ma i due fratelli lo affiancano.



Oggi sono un centinaio, solo i dipendenti che creano in modo artigianale il panettone, partendo dalla ricetta tradizionale, per esplorare gusti tipici siciliani come il pistacchio, le mandorle, le nocciole, le pere e il cioccolato e molto altro ancora che identificano un territorio e trasportano il classico panettone in un viaggio esplorativo che lo ha reso famoso in tutto il mondo. La produzione dei panettoni inizia a luglio per il mercato estero per poi continuare con quello Italiano.

Il segreto in queste ricette c'è ed è l'attaccamento alle cose buone che si producono in Sicilia, per cui non vengono utilizzati additivi chimici e viene svolta parecchia ricerca.

Il panettone Fiasconaro è entrato nella Casa Reale inglese e in Vaticano con un maxi formato da ben 3 chili, con un presepe realizzato con il cioccolato bianco e Torrone Siciliano inserito all'interno.