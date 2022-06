A Francis Ford Coppola le “Chiavi della città” di Savoca

Il grande cinema, in scena al Teatro Antico per la 68ma edizione del Taormina Film Fest. Si è aperto lo scorso 26 giuno e si chiuderà sabato 2 luglio. E’ stato Francis Ford Coppola ad aprire lo scorso 26 giugno, la 68esima edizione di Taormina Film Fest. Il regista americano ha presentato la versione restaurata de Il Padrino al Teatro Antico della città siciliana e in questa occasione ha ricevuto le “chiavi della città” di Savoca



Alcune riprese delle riprese de “Il Padrino”, sono state realizzate a Savoca, in Sicilia. E, a questo proposito, Massimo Stracuzzi, sindaco di Savoca, gli ha consegnato le Chiavi della città. Non c’è stata l’attesa e desiderata visita del regista nel borgo medievale, cinquant’anni dopo le storiche riprese del “Padrino”, ma l’Amministrazione savocese è riuscita comunque a consegnare il riconoscimento e far parlare ancora una volta di Savoca in tutto il mondo.

Francis Ford Coppola ha inoltre ricevuto il Taormina Award. L’occasione è stata quella del 50esimo anniversario del film. I direttori artistici della kermesse, Francesco Alò, Alessandra De Luca e Federico Pontiggia, gli hanno dato il premio

Ecco la motivazione del premio: “Per la sua capacità di farsi leggenda cinematografica senza mai staccarsi dalla realtà. Perché con coraggio produttivo e visionarietà poetica ha saputo rivoluzionare il cinema americano e mondiale.”

Sul palco del festival, Francis Ford Coppola ha raccontato qualcosa del suo passato. “Avevo ventinove anni quando sono stato ingaggiato per girare Il Padrino. Fino a quel momento, i film gangster non avevano avuto molto successo. Non sapevano quale sarebbe stato il risultato. Per cui decisero di ingaggiare un regista italo americano. Perché, laddove il film avesse offeso gli italiani, se la sarebbero presa con lui. La sceneggiatura presentava numerose e profonde lacune. E io, come sceneggiatore, avevo avuto un discreto successo.”

Il cineasta ha aggiunto: “Questo significava che mi potevano impartire ordini su chi scegliere nel cast e su come fare il film.” La fama de Il Padrino, infatti, è dovuta anche grazie alle interpretazioni di Al Pacino e Marlon Brando. Francis Ford Coppola ha anche detto: “Avevo sempre il timore di essere licenziato. Ho avuto la forza di resistere, ma ero scontento. Perché a loro non piacevano le mie proposte. Sapevano che non avevo la forza per oppormi ai loro ordini. Io, però, avevo studiato teatro e conoscevo i trucchetti per aggirare le difficoltà. E per potermi muovere a modo mio. Da studioso di Machiavelli, sono riuscito a imbrogliare i produttori. Così come facevo con i professori del college”.



“Savoca, ancora di più in questi giorni, rivive le emozioni e i ricordi legati alle riprese de “Il Padrino”, girate 50 anni fa anche nelle strade del nostro borgo”. Così il sindaco Massimo Stracuzzi dopo la consegna al Teatro Antico della “Chiavi della città” al regista Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola ha ricevuto dal sindaco di Savoca Massimo Stracuzzi le chiavi della città. A Savoca furono girate alcune scene dell’indimenticabile film e dove si trova uno dei bar più famosi di tutta la Sicilia, ribattezzato nel film bar Vitelli e da allora rimasto con questa denominazione.

Ecco cosa ha detto Francis Ford Coppola dell’Isola. “Per me rappresenta un periodo felice. Mi sono mangiato tante granite. E, da emerito sconosciuto, sono stato accolto con grande calore e gentilezza. Piaceva il fatto che avevo due bambini piccoli. I siciliani sono caldi. Non solo a Savoca, ma in tutti i paesini. Mi hanno sempre accolto bene.”

Il riconoscimento è stato assegnato con deliberazione del Consiglio comunale per il contributo dato da Francis Ford Coppola alla crescita socio-economica e culturale di Savoca, ancora oggi meta di turismo cinematografico, con visitatori provenienti da tutto il mondo per ammirare i luoghi immortalati nel celebre film.

Sul palco del Teatro Antico, Coppola ha inoltre ricevuto, dalle mani del regista Fabrizio Sergi, una miniatura della statua in acciaio inox presente a Savoca, in piazza Fossia e realizzata dall’artista Nino Ucchino.