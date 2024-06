Successo delle Giornate Diabetologiche a Ragusa

Ragusa - Si è concluso il quinto appuntamento delle Giornate Diabetologiche, svoltosi al Poggio de Sole di Ragusa. L'evento ha registrato una straordinaria partecipazione di medici, docenti, e illustri componenti della comunità scientifica. Il responsabile scientifico del congresso, il dott. Raffaele Schembari, direttore di struttura complessa di medicina presso l’Ospedale Giovanni Paolo II, ha anticipato con la sua lectio magistralis i temi delle sessioni, svoltesi in due giornate, sottolineando l'importanza di mettere il paziente al centro con una visione olistica.

Tre sono i temi principali su cui si concentra la migliore terapia diabetica. Al centro dei temi di studio le nuove frontiere clinico terapeutiche del Diabete con le principali innovazioni terapeutiche per il trattamento del diabete emerse negli ultimi anni in Italia, le nuove tecnologie, come i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio, l'impatto delle nuove terapie cellulari e geniche nella cura del diabete di tipo 1 e di tipo e su come stanno evolvendo le linee guida per la gestione del diabete con l'introduzione di nuovi farmaci e approcci terapeutici.

I lavori congressuali hanno stimolato una riflessione approfondita sulle sfide e le opportunità della terapia diabetica e della medicina personalizzata. Posti sotto la lente di ingrandimento degli specialisti i meccanismi molecolari e metabolici delle gliflozine e le loro ricadute sulle comorbilità del diabete. Dalla prevenzione secondaria cardiovascolare a quella primaria, al ruolo nella nefroprotezione, nella prevenzione dello scompenso cardiaco e nel contenimento del rischio cardiovascolare residuo del paziente affetto da diabete di tipo 2.