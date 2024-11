Gemellaggio Turchia-Italia all'Istituto Superiore G. Curcio di Ispica

Ispica - Sono arrivati ad Ispica 21 studenti turchi da Istanbul per un gemellaggio con altrettanti studenti frequentanti i diversi indirizzi dell'Istituto Superiore "G. Curcio" di Ispica. Lo scambio culturale organizzato dal Curcio di Ispica e dall'IMI di Istanbul su iniziativa dei due rispettivi Dirigenti Scolastici, Maurizio Franzò per il Curcio e Giuseppe Finocchiaro per l'IMI, prevede l'accoglienza in prima battuta degli studenti turchi presso le famiglie degli studenti ispicesi dal 17 al 24 novembre. Referenti del progetto di scambio sono le docenti del Curcio Maria Elena Di Giorgio e Patrizia Lorefice e le colleghe turche Sebahat Soylemez e Valeria Asta. Durante questa settimana gli studenti di Istanbul saranno accompagnati attraverso delle uscite in comune a scoprire le bellezze naturalistiche, architettoniche, archeologiche ed enogastronomiche della Sicilia orientale. Infatti, è prevista un'escursione sull'Etna con accompagnatori a seguito dei docenti dell'indirizzo scientifico del Curcio Massimo Micieli e Giorgio Aprile. Inoltre verrano accompagnati a visitare alcune città e le loro bellezze quali Catania, Siracusa, Noto, Modica e Ragusa. Prevista pure una "Cooking Glass" a cura dei docenti dell'indirizzo alberghiero Lorenzo Floriddia e Carmela Tirella in cui gli studenti cucineranno e gusteranno alcuni piatti tipici della tradizione siciliana ed in particolare dell'area iblea.

Giovedi prossimo 21 novembre la delegazione studentesca turca ed italiana, accompagnata da rappresentanti della ProLoco Spaccaforno, ed assieme al Dirigente Maurizio Franzò, alle docenti Maria Elena Di Giorgio, Patrizia Lorefice, Sebahat Soylemez e Valeria Asta, sarà ricevuta a Palazzo Belmonte dal sindaco di Ispica Innocenzo Leontini per il saluto istituzionale ed un benvenuto d'accoglienza nella piccola e meravigliosa cittadina. Da sottolineare la grande collaborazione e disponibiltà delle famiglie ospitanti, ed inoltre la proficua collaborazione tra i diversi docenti del Curcio, ed infine da non dimenticare il silenzioso ma preciso lavoro svolto dal team della segreteria del Curcio di Ispica. Poi toccherà agli studenti turchi ospitare i nostri ragazzi ad Istanbul la primavera prossima dal 2 al 9 aprile.