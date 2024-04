Gli investitori cercano soluzioni di trading ultra rapide

Quanto è disposto ad aspettare un investitore giornaliero? Secondo una recente e autorevole indagine, non più di quattro millisecondi, e il motivo di così tanta fretta è presto spiegato.

I trader giornalieri necessitano di sistemi informatici capaci di eseguire le operazioni di investimento al prezzo desiderato e, dal momento che i mercati finanziari non aspettano, più la piattaforma utilizzata è rapida, maggiori saranno le probabilità che il suo investimento (o disinvestimento) venga operato al prezzo di esecuzione richiesto.

Dunque i trader scelgono servizi tecnologici a supporto delle loro attività di trading capaci di garantire le migliori prestazioni. Ma quali sono questi servizi tecnologici e dove si concentrano i trader più esigenti? La ricerca è stata in grado di dare risposta a queste domande.

Le tecnologie di trading più veloci

I trader giornalieri più avanzati preferiscono utilizzare broker che si affidano a servizi di hosting virtuale specializzati nel noleggio di server per il trading. Si tratta di risorse informatiche disponibili in un data center fisicamente lontano dall’investitore, ma su cui quest’ultimo gestisce le posizioni di trading mediante la piattaforma del broker.

I server di trading su cui vengono eseguite le transazioni del trader possono essere più o meno rapidi nella risposta. Si parla di latenza, cioè il tempo che intercorre tra la richiesta di eseguire un investimento e l’effettiva esecuzione dell’operazione. Minore è la latenza, il tempo di esecuzione, maggiore è la probabilità che l’operazione di trading venga conclusa al prezzo voluto dal trader. Per questo uno delle prime scelte che viene fatta è di affidarsi a broker che utilizzano MetaTrader 5, una piattaforma con connettività a bassa latenza e tempi di esecuzioni rapidi a cui si affidano molti trader giornalieri per garantire il successo delle proprie strategie di investimento.

La ricerca mostra infatti che i trader scelgono piattaforme di trading collocate su hosting virtuali con una latenza tra uno e due millisecondi: rispettivamente il 30,2% e il 30%.

I server con una latenza di tre millisecondi sono scelti dal 15,2% degli investitori giornalieri, mentre l’11% fa trading con una latenza di quattro millisecondi.

Se un server di trading garantisce una latenza pari a cinque millisecondi o superiore, il numero di trader che si affida al servizio crolla al 3%.

A conti fatti la gran parte dei trader giornalieri opera sui mercati finanziari con una latenza massima di due millisecondi (60,2%), mentre l’86,4% del totale opera con latenza entro i quattro millisecondi.

I dati della ricerca rivelano un aspetto fondamentale del trading giornaliero: la velocità è una componente essenziale nelle strategie di investimento.

Chi sono i trader più esigenti: la composizione geografica

Mentre gli Stati Uniti, il Regno Unito e i Paesi Bassi concentrano il 75% dei server dedicati al trading sulle piazze finanziarie, la domanda più significativa di questi servizi giunge a sorpresa dal Brasile e dal Sudafrica che si posizionano rispettivamente al secondo e al terzo posto dietro gli Stati Uniti.

Questi dati apparentemente bizzarri hanno una spiegazione pienamente logica: il Nord America e l’Europa detengono le infrastrutture di rete più avanzate e veloci, dunque anche da aree geografiche lontane preferiscono affidarsi a server di trading non proprio vicini, ma dalle prestazioni altamente competitive.

La ricerca, infine, fornisce un dato indiretto significativo relativo alla dimensione globale del trading giornaliero, il quale non ha confini essendo praticato in ogni parte del mondo, comprese aree considerate remote.

