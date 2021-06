I lavoratori della Servizi per Modica da 5 mesi senza stipendio

Modica - Cinque mesi senza stipendio. È questa l’assurda situazione che i lavoratori della Servizi per Modica sono costretti a sostenere dall’inizio dell’anno.

Il Comune, socio unico della società che dà servizi di manutenzione verde e stradale, custodia patrimonio culturale e monumentale, trasporto studenti e gestione dell’acqua anche depurata per Modica, non si è adoperato ad oggi per il pagamento delle spettanze dovute ai lavoratori della partecipata.

Il Comune di Modica, così come approvato dal consiglio comunale il 9 marzo scorso, ha avviato la procedura di cessione dei rami azienda della spm, in liquidazione, alle società “modica acqua e depurazione srl” e a “modica servizi societa’ consortile a r.l.

Intanto, novanta famiglie vivono nella disperazione più autentica.