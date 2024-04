Marina di Ragusa, arrivano le docce pubbliche a pagamento

Ragusa - Fotovoltaiche e a pagamento.

Arrivano le docce a pagamento a Marina di Ragusae ad annunciarlo è il sindaco Peppe Cassì: "A tutti è capitato di vedere, e anche spesso scene di utilizzo inopportuno delle docce pubbliche. Sprechi che diventano tanto più odiosi mentre diversi Comuni siciliani si trovano già costretti a razionare l’acqua; sprechi che hanno un costo a carico di tutti i ragusani, sia di chi ne usufruisce e sia di chi no. Per questo motivo, come annunciato e condiviso, stiamo lavorando a un sistema di docce pubbliche a pagamento e in questi giorni sono stati installati i primi impianti di prova. Pagando pochi centesimi si potrà utilizzare il servizio a un costo esiguo ma sufficiente ad educare i fruitori e a contrastare gli sprechi tramite un meccanismo a tempo. L’obiettivo, infatti, non è certamente quello di fare cassa con le docce ma di educare: riteniamo che sia corretto che chi usufruisce di un servizio lo paghi e lo utilizzi responsabilmente. Nei prossimi giorni proseguiremo con le installazioni dando tutte le informazioni in merito all’utilizzo".