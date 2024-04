MoonSwatch New Moon: se Omega incontra Swatch

Un nuovo Omega x Swatch MoonSwatch Mission to the Moonphase chiamato New Moon sta arrivando sulla Terra. A differenza della versione Snoopy bianca e luminosa uscita il 21 marzo di quest'anno, il nuovo modello della collezione è scuro, molto scuro. È logico, visto che è dedicato alla Luna Nuova.

La Luna Nuova è una fase lunare durante la quale la Luna si trova tra la Terra e il Sole, e di conseguenza non si trova nel cielo notturno che possiamo osservare. L'ultima Luna Nuova è stata il 10 marzo e la prossima è stata l'8 aprile, alle 20.20 per la precisione. Va da sé che l'Omega x Swatch MoonSwatch Mission to the Moonphase New Moon non poteva essere colorato o bianco, ma solo nero.

Come gli altri modelli della collezione (Nettuno, Giove e altri), la cassa, la corona e i pulsanti sono in bioceramica, mentre il cinturino, ovviamente nero, è in velcro. Le fasi lunari viste nella versione bianca di Snoopy sono chiaramente presenti in un sottoquadrante situato tra le ore 2 e le ore 3. Nelle notti più buie, come quella di luna nuova, il quarto di luna su cui poggia Snoopy assume una luminosa tonalità blu. C'è anche un'iscrizione: «Non riesco a dormire senza una luce notturna!». I fan dei cartoni animati riconosceranno la citazione di Snoopy, testimonial della NASA in materia di sicurezza fin dagli anni Sessanta. In questo quadrante secondario, la Luna si muove nell'orbita intorno alla Terra e la sua forma cambia. Durante il ciclo lunare si possono osservare otto fasi che il nuovo orologio sarà in grado di visualizzare sul quadrante.

Sullo stesso quadrante nero sono presenti altri due contatori secondari, che rendono il nuovo Omega X Swatch un cronografo molto accattivante nonostante il prezzo accessibile. Da notare anche che gli indici, le lancette delle ore e dei minuti e la punta della lancetta dei secondi cronografici sono rivestiti di Super-LumiNova in modo da garantire una perfetta visibilità al buio. Le dimensioni sono le solite: 42 mm di diametro e 13,75 mm di spessore. L'altezza da ansa a ansa è di 47,30 mm.

Il retro di quest'ultimissimo MoonSwatch reca l'iscrizione "Mission To The Moon". Come il modello presentato il 21 marzo, il nuovo Omega X Swatch sarà disponibile dall'8 aprile al prezzo di 315 euro, solo in alcuni negozi Swatch selezionati. La collezione MoonSwatch continua così ad espandersi con prezzi in aumento, visto che gli altri modelli della collezione MoonSwatch costano 275 euro. Nel marzo 2022, quando questa ormai iconica collezione è stata lanciata con successo in tutto il mondo, il prezzo di ogni segnatempo era addirittura di 260 euro.