Shakira abbia, il nuovo fidanzato è Lucien Laviscount, 16 anni più giovane

Shakira è riemersa dalla fine del matrimonio con Gerard Piquè, ha pubblicato il singolo della vendetta BZRP Music Session #53 e ha rilanciato la sua carriera musicale con l'album Las mujeres ya no lloran, pubblicato il 25 marzo. Ma c'è di più, la rinascita della popstar colombiana passa anche da un nuovo amore. Sembra che Shakira abbia un nuovo fidanzato e non uno qualunque, ma un famoso attore e sex symbol. Conosciuto ai più come Alfie di Emily in Paris, Lucien Laviscount ha 31 anni (16 in meno di Shakira) e una carriera avviata tra piccolo e grande schermo. Questo contenuto è stato importato da instagram. Potrai trovare lo stesso contenuto in forma diversa o informazioni in più sul loro sito.

È proprio grazie alla sua carriera da attore che incontra Shakira per la prima volta. Laviscount prende parte al video di Punteria, singolo estratto da Las mujeres ya no lloran, featuring Cardi B. Nelle immagini girate in un mondo rosa confetto, la complicità tra Shakira e Lucien Laviscount è evidente e, con tutta probabilità, l'alchimia nata sul set è sbocciata anche nella vita vera. La coppia è stata fotografata insieme dopo il concerto gratuito che Shakira ha tenuto a Times Square per promuovere il nuovo album. Dopo che si è esibita per circa 40mila spettatori, Shakira si è concessa una cena per festeggiare il successo e al suo fianco c'era proprio Lucien Laviscount.

I due sono stati fotografati dai paparazzi all'uscita dal noto ristorante italiano al Carbone, dove hanno avuto un tête-à-tête. Per l'uscita romantica, Shakira ha scelto un paio di pantaloni cargo in raso, corsetto e giacca di pelle, mentre regalava sorrisi all'obiettivo. Leggermente più intimidito, l'attore di Emily in Paris ha optato per un paio di pantaloni sartoriali e bomber di pelle. Non ci sono conferme o smentite da parte dei diretti interessati riguardo alla natura dell'uscita, e se si tratta di un'uscita in amicizia o l'inizio di un amore, sarà il tempo a dircelo. A prescindere dall'esito, Shakira e Lucien Laviscount ci sembrano già una coppia iper cool. Dall'altra parte della barricata, Gerard Piquè continua a godersi la relazione con la sua ex dipendente di Kosmos, la venticinquenne Clara Chia Marti.