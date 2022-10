L’estate torna per 24 ore, il meteo della settimana nel ragusano VIDEO

Ragusa – Non tragga in inganno la bella giornata di ieri (nei video in coda l’assolata spiaggia di Pozzallo e Porto Ulisse) e di oggi, col sole splendente e le temperature massime che nelle ore centrali supereranno i 30°C lungo la costa ragusana. L'alta pressione aumenta, ma ancora è attiva una residua instabilità nel sud della Sicilia. Già da domani, martedì 4 settembre, le nuvole si riaffacceranno sui cieli iblei abbassando bruscamente la colonnina di mercurio che tornerà a portarsi sui 23-24°C nei valori massimi e attorno ai 14-15°C in quelli minimi.

In particolare martedì pomeriggio, mercoledì notte e giovedì sera potranno verificarsi delle brevi e deboli pioviggini nell’entroterra. Durante la settimana nelle aree interne i venti soffieranno per lo più deboli al mattino e moderati al pomeriggio, mentre sui litorali è previsto un rinforzo in concomitanza con le suddette perturbazioni. Mari mossi nel Canale, Per ogni aggiornamento in tempo reale vi rinviamo al servizio meteo dell’Aereonautica militare.