Panettonissimo: A Scicli, la Festa dei Panettoni Artigianali

Scicli - Domenica 1 dicembre, a partire dalle ore 16, la bottega di Cannolia a Scicli, in via San Bartolomeo 10, ospiterà Panettonissimo, un evento imperdibile per tutti gli amanti del panettone.

Organizzato per celebrare uno dei simboli più amati del Natale, PANETTONISSIMO offrirà ai visitatori l’opportunità di partecipare a una degustazione gratuita di panettoni artigianali, realizzati con ingredienti di altissima qualità e lavorazioni tradizionali.

Il Re dell’Evento: il Panettone Artigianale Siciliano

Protagonisti assoluti della giornata saranno i panettoni artigianali di Cannolia, apprezzati per la loro autenticità e ricchezza di gusto. Realizzati senza l’uso di preparati industriali, questi dolci rappresentano il perfetto connubio tra tradizione e innovazione.

I partecipanti potranno assaggiare diverse varianti:

Milanese Classico, con canditi e uva passa, per chi ama la semplicità.

Dark al Cioccolato Fondente, un must per gli appassionati di cioccolato.

Cioccolato Glassato al Pistacchio, accompagnato da una sac à poche di crema al pistacchio per un’esperienza ancora più golosa.

Agrumato di Sicilia, con canditi di limone e mandarino, arricchito da una glassa di mandorle e zuccherini.

Pere e Cioccolato, un abbinamento delicato con pere semicandite e gocce di cioccolato, al naturale per un sapore genuino.

Ruby con Amarene, un elegante connubio tra cioccolato ruby, amarene e pistacchio, per un gusto raffinato.

Fichi, Cioccolato e Noci, un’esplosione di sapori con fichi semicanditi, cioccolato e granella di noci su una glassa di mandorle.

Pandorone, l’originalità del pandoro nella forma tradizionale del panettone, per stupire senza rinunciare alla tradizione.

PANETTONISSIMO vuole essere non solo un’occasione per scoprire e assaporare le eccellenze della pasticceria artigianale, ma anche un momento di condivisione e convivialità, in perfetto spirito natalizio.

L’evento si svolgerà in un’atmosfera accogliente, dove i visitatori potranno riscoprire i sapori autentici della tradizione siciliana, declinati in un dolce che è simbolo delle festività.

Il Panettone, Emblema di Qualità e Passione

Data: domenica 1 dicembre 2024 Orario: a partire dalle ore 16 Location: Cannolia, via San Bartolomeo 10, Scicli

I panettoni proposti dal Cannolia Store sono il frutto di una lavorazione meticolosa, che privilegia lievito madre, ingredienti locali e un lungo processo di lievitazione naturale. Ogni prodotto esprime non solo eccellenza, ma anche un profondo legame con il territorio.

Dettagli dell’Evento

Data: domenica 1 dicembre 2024

Orario: a partire dalle ore 16Location: Cannolia, via San Bartolomeo 10, Scicli.

Un’occasione da non perdere

PANETTONISSIMO rappresenta un appuntamento unico per chi desidera scoprire o riscoprire il piacere autentico del panettone artigianale siciliano. L’invito è aperto a tutti coloro che vogliono rendere il proprio Natale ancora più speciale con un dolce che parla di tradizione, passione e qualità.