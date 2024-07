La superpanchina di Marina di Ragusa per chi ha difficoltà deambulatorie

Ragusa - Esageratamente alta da risultare inaccessibile alle persone di media statura. È la superpanchina del lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa, il cui uso è stato spiegato dal sindaco Peppe Cassì: "Non si può dire che Ragusa non sia una città attenta e curiosa. In tanti infatti mi state scrivendo per chiedere cosa sia questa panca installata sul Lungomare Doria, quindi copio e incollo testualmente: Seduta ischiatica. Si tratta di sedute da riposo che consentono a persone con problemi di mobilità, anziani, persone deambulanti con stampelle, donne incinte e persone con problemi cardiaci di potersi sedere e rialzare senza fatica. Grazie ad un’altezza apposita e alla particolare inclinazione della seduta, l’appoggio ischiatico permette di appoggiare il bacino in posizione semi seduta e di scaricare il peso corporeo senza affaticamento. Provatela!"