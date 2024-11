Meteo, fa caldo ma è in arrivo la perturbazione spagnola

Caldo di giorno, freddo di notte. Un robusto anticiclone sull'Europa centrale continua a mantenere lontane le perturbazioni dall'Italia dove, spiega 3BMeteo, il tempo è stabile e in prevalenza soleggiato ma anche molto umido nei bassi strati con nebbie al mattino. Ci sono due zone depressionarie, una sulla Spagna che sta rinnovando condizioni di maltempo nelle zone già colpite da Dana e un'altra sul Medio Oriente che sta portando forti temporali sul Mediterraneo orientale e su Israele. Nessuna di queste due circolazioni darà fastidio all'alta pressione ma da metà settimana le infiltrazioni atlantiche riusciranno a guadagnare terreno verso il Mediterraneo centrale condizionando il tempo di una parte dell'Italia e portando qualche pioggia, anche a carattere di rovescio.

Cosa succede a inizio settimana

Fino alla giornata di mercoledì, 6 novembre, davvero poche novità. Il tempo, secondo 3BMeteo, resta stabile e soleggiato sull'Italia con nebbie anche fitte al mattino nelle valli interne del Centro Nord e qualche annuvolamento al Sud. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo mentre la ventilazione dai quadranti settentrionali lungo l'Adriatico e lo Ionio si spegnerà gradualmente.

Il peggioramento improvviso

Tra giovedì, 7 novembre, e venerdì, 8 novembre, l'area di bassa pressione iberica piomba sulla Sardegna, la Sicilia e le Baleari. Attese nubi sulle Isole con qualche pioggia anche a carattere di rovescio o di temporale ma nel complesso isolata. Addensamenti irregolari interesseranno anche il Sud Peninsulare con locali fenomeni sullo Ionio. Per il resto della Penisola nessuna variazione se non un'ulteriore intensificazione delle foschie e delle nebbie nelle zone vallive che potranno localmente persistere anche di giorno. Nubi basse potranno interessare parte dell'Adriatico centro settentrionale. Le temperature sono attese in lieve calo. La ventilazione si disporrà dai quadranti orientali.

Le previsioni meteo del fine settimana

Nel weekend l'area di instabilità, prevede 3BMeteo, continuerà a mantenersi a ovest della Penisola coinvolgendo più direttamente le Isole maggiori dove sono attese nubi irregolari e qualche rovescio di pioggia. Ancora condizioni prevalentemente soleggiate (salvo le solite nebbie nelle ore più fredde e locali annuvolamenti lungo l'Adriatico e l'estremo Sud) nel resto d'Italia. Le temperature sono previste in lieve calo.