È morto Renato Serio, direttore d'orchestra. Per 40 anni al fianco di Renato Zero

Compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra di fama internazionale, collaboratore per quattro decenni di Renato Zero e di altri celebri cantautori, autore di colonne sonore per numerosi film e spettacoli televisivi: il maestro Renato Serio è morto a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Nella sua densa carriera, Serio è stato direttore musicale delle edizioni 2005 e 2006 del Festival di Sanremo e ha anche composto "Forza Italia", l'inno dell'omonimo partito di Silvio Berlusconi arrangiato dal maestro Augusto Martelli.

Renato Serio era nato a Lucca il 5 ottobre del 1946, si è formato al conservatorio Verdi di Milano dove ha studiato composizione e pianoforte. Nel 1971 si è trasferito a Roma dove ha iniziato a collaborare con molti musicisti e autori realizzando diverse colonne sonore come quella di Una giornata particolare di Ettore Scola e di Profumo di donna di Dino Risi. Ha lavorato insieme a Ritz Ortolani, Piero Piccini e Armando Trovajoli. Nel 1977 ha iniziato a lavorare con la Rai arrangiando le musiche del programma Piccolo Slam, poi nel 1984 è stato il direttore d'orchestra di Serata d'onore, varietà condotto da Pippo Baudo. Inoltre è stato direttore d'orchestra in 4 edizioni di Fantastico tra il 1985 e il 1991.

Importante anche la sua opera per lo sviluppo delle commedie musicali italiane, infatti ha lavorato a spettacoli come Aggiungi un posto a tavola, Se il tempo fosse un gambero, Stanno suonando la nostra canzone. Renato Serio è sempre stata una persona curiosa e aperto alle novità. Per questo era interessato allo studio dei sintetizzatori ed è considerato una figura importante per lo sviluppo della computer music in Italia. L'incontro con Renato Zero è stato fondamentale per la carriera di entrambi. Il loro sodalizio è iniziato nel 1982 con l'album Via Tagliamento 1965-1970 e non si è più interrotto. Serio è stato direttore d'orchestra per i concerti di Renato Zero, arrangiatore e autore per brani come Souvenir o Ave Maria portato a Sanremo. Tra i lavori di Renato Serio per Zero ci sono anche il medley Triangolo/Mi Vedo, il brano Matti diventato sigla di Ciao Darwin.

Nel 2000 è stato il direttore d'orchestra nel programma tv Tutti gli Zeri del mondo. L'ultima loro collaborazione è stata Zerovskij - Solo per amore, uno spettacolo in cui Serio accompagnava con l'orchestra le esibizioni di Renato Zero. In Zero il folle l'orchestra di Serio era registrata e trasmessa sugli schermi. Renato Serio ha creato la Innovative Syntphonic orchestra, costruita sulla commistione tra strumenti acustici ed elettronici. Nel 2006 ha pubblicato un cd con la rielaborazione in chiave sinfonica dei brani dei Beatles. Tra gli ultimi suoi lavori ci sono stati lo spettacolo S.P.A. solo per amore di Loretta Goggi, il musical I Promessi Sposi - Opera moderna, la partitura del musical Secrets of the Sea di Gino Landi, inoltre ha diretto l'orchestra di Sanremo nel 2010 per Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici. Nella foto in apertura lo vediamo al pianoforte con alle spalle Andrea Bocelli e Quincy Jones, morto negli scorsi giorni, durante l'evento We Are the Future al Circo Massimo.