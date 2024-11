Mobilità sostenibile, a Modica un progetto dell'assessore Antonio Drago

Modica - Si è conclusa a Modica la maratona digitale di tre giorni per progettare il futuro della città. Deloitte è stata partner del Comune di Modica Modica, ente che punta a un’esperienza innovativa di mobilità urbana in chiave sostenibile. Grazie all’iniziativa "Modica Innova Hackathon", tenutosi a Valata Minusa, evento conclusosi all'auditorium Floridia, il Comune di Modica si pone come laboratorio di innovazione sociale, con un focus particolare sull’incentivazione della mobilità dolce. La maratona digitale ha visto coinvolti esperti, professionisti, aziende locali e istituzioni in un percorso di co-creazione per rispondere alle sfide ambientali e sociali del presente.

Il progetto voluto dall’assessore alla Innovazione Antonio Drago in collaborazione con partner pubblici e privati, segna un nuovo riferimento per l’imprenditorialità giovanile e la co-creazione di soluzioni a problemi sociali locali.

I partecipanti alla maratona digitale hanno lavorato a stretto contatto per sviluppare sei progetti innovativi sul tema della mobilità dolce. I gruppi di lavoro sono stati supportati da 30 professionisti selezionati, sotto l’occhio attento di Valentina Galasso, Senior Expert di Deloitte e Presidente del Comitato 2.4 della PIARC (Associazione Mondiale della Strada), che ha guidato i lavori grazie alla sua esperienza pluriennale sui Sistemi di Trasporto Intelligente. 30 i professionisti selezionati, 6 progetti di mobilità presentati, oltre 50 le aziende locali coinvolte nel momento conclusivo all'auditorium Floridia.