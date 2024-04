Arpe nel Barocco a Modica

Modica - Sabato 20 aprile la Sala Triberio all’interno del Palazzo della Cultura di Modica si è trasformata in un palcoscenico di magia e raffinatezza, durante la prima edizione di "Arpe nel Barocco". L'evento, curato dal maestro arpista Fabio Rizza, ha rappresentato un'opportunità unica per gli appassionati di musica, di immergersi in un'atmosfera avvolgente e incantata legata al magico strumento dell’arpa. “L’intento dell’evento” ha precisato Rizza in apertura “è quello di trasformare gli allievi in qualcosa di più di semplici studenti, ma in musicisti”. L'accoglienza riservata al concerto è stata oltre le aspettative, con un pubblico visibilmente entusiasta ed emozionato.

L’ascolto è stato guidato con cura dalla presentatrice Clara Corallo. Ma è stata soprattutto la musica a rapire i cuori dei presenti. Le arpe, strumenti d'eleganza e delicatezza, hanno riempito la sala con le loro armonie, trasportando gli ascoltatori in un viaggio attraverso epoche e stili musicali diversi.