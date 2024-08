È morto l'imprenditore Pietro Romano Alagna

Marsala - Lutto nel mondo del vino. E' deceduto oggi a Marsala, nel Trapanese, Pietro Romano Alagna, imprenditore vinicolo e mecenate. Aveva 96 anni ed era presidente onorario delle storiche Cantine Pellegrino fondate nel 1880. Fino a poco tempo fa, malgrado l'età, era solito recarsi ogni mattina nello stabilimento dove si fermava per buona parte della mattinata. La camera ardente è stata allestita nelle Cantine Pellegrino.

"A nome della città desidero esprimere il più sentito cordoglio alla famiglia del compianto Pietro Romano Alagna - dice il sindaco di Marsala, Massimo Grillo -. Marsala perde uno dei suoi figli più amati e rispettati di cui personalmente conserverò un meraviglioso ricordo. Una persona d'altri tempi con grandi valori e principi che ha segnato la storia della città". "Il 24 giugno del 2022, come Amministrazione, conferimmo al cavaliere Alagna l'onorificenza di 'cittadino meritevole' proprio per lo spessore umano, professionale e culturale che lo hanno sempre contraddistinto", ricorda Grillo. Per Enzo Sturiano, presidente del Consiglio comunale di Marsala la sua scomparsa "lascia un vuoto immenso nella nostra comunità. Un galantuomo apprezzato da tutti che si è contraddistinto non solo per le sue grandi capacità imprenditoriali, ma anche per la sua umanità. La sua figura e il suo operato ci mancheranno. Come Consiglio comunale esprimiamo la nostra sentita vicinanza ai familiari".