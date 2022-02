«Non si affitta la casa agli stranieri». E' polemica in Sicilia

Agrigento - Non si affittano case agli stranieri. E’ questo il senso di un’assurda inserzione che sta provocando la reazione di diversi utenti dei social.

L’annuncio, pubblicato sulla pagina Facebook Compro Vendo/Agrigento e Provincia, recita così: “Affittasi appartamento arredato primo piano con ascensore con posteggio auto in via Piersanti Mattarella 300 trattabili con escluse luce e acqua”. E fin qui ci siamo. Poi la chiosa: “.. No famiglia, no reddito cittadinanza,no stranieri”.

Una inserzione che ha diviso gli utenti. C’è chi accusa la donna che ha postato l’annuncio di essere razzista, circostanza che sembra essere confermata da un altro utente di nazionalità romena: “Avevo contattato già questa signora – scrive - un bel po’ di tempo fa, si vede che non la può affittare. La risposta lo sapete perché non ha voluto affitarcela. NO perché siete rumeni. Intanto noi rumeni stiamo nella stessa casa in affitto da 10 anni pagata regolarmente. Mi ha chiesto se lavoriamo, mio marito lavora. Ma no siete stranieri. che vergogna vero”.