Case, 6.000 immobili invenduti nel ragusano: da 6mila a 3 milioni di euro

Ragusa - 4.855 annunci di appartamenti e case in vendita in provincia di Ragusa, su Casa.it; 5.374 su Idealista; 3.398 su Immobiliare.it; altre 1526 su cercacasa.it. In molti casi gli avvisi sono doppioni ma, in tutto, calcoliamo in non meno di 6mila gli immobili attualmente in vendita online nella provincia di Ragusa. Anche di più, sommando i tanti privati che non si affidano ai portali web. Un quinto degli appartamenti non arriva a 60mila euro, un quarto è costituito da abitazioni singole o indipendenti almeno con un giardinetto, una veranda all'aperto o un'ampia terrazza.

Si va dal bilocale autonomo di 35 mq a Comiso, da ristrutturare, a 6mila euro; alla villa del 1800 di 1.600 mq in via Nazionale a Modica, del valore di oltre di milioni; da un mini locale da 25 mq, nel centro storico modicano, a 9.900 euro; a una proprietà rustica a santa Maria del Focallo da altri 3 milioni.

Per quasi tutti il problema è proprio la ristrutturazione: una somma da calcolare attentamente e da aggiungere alla cifra complessiva, che allontana parecchi potenziali acquirenti rispetto alla comodità di avere subito disponibile un alloggio nuovo e abitabile. Questo, almeno, il quadro aggiornato che emerge dall’analisi del mercato immobiliare ibleo su internet. Molti meno gli annunci di affitto in Rete, neanche 200: essendo locazioni stagionalizzate e per periodi brevi, la maggior parte dei proprietari preferisce aprire direttamente un proprio sito o blog, in cui pubblicizzare la sua casa vacanze o b&b.