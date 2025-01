Nuovo trasporto pubblico a Modica, staccati 81 mila biglietti in 6 mesi, piace la corsa per Marina

Modica - 81.142 è il numero dei biglietti unici staccati da SAIS per il trasporto pubblico a Modica in soli sei mesi, nel periodo che va dal primo luglio al 31 dicembre dello scorso anno. "Un numero che da un lato certifica e attesta la bontà della scelta di affidare a SAIS il trasporto pubblico in Città e dall’altro conferma che se al Cittadino di Modica viene offerto un servizio all’altezza delle esigenze e ben fatto, esso viene fruito con regolarità e frequenza. Fra i dati singoli di ogni zona servita da SAIS, mi piace evidenziare quello che riguarda gli oltre 43.200 biglietti staccati in soli sei mesi nel servizio tra la zona 167 e la via Lata, i quasi 17.700 nella tratta piazzale Borsellino-Frigintini e i 7.860 nella tratta Modica-Marina di Modica, con una media di passeggeri superiore ai 22 per ogni corsa".

Ne danno notizia il sindaco Maria Monisteri e l'assessore alla mobilità Antonio Drago.