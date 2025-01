Stella Michelin e Accursio, sono 19 gli stellati che hanno rinunciato nel 2024

Modica - Il gran rifiuto. Non si spegne l'eco della notizia chiusura del ristorante stellato "Accursio" a Modica bassa, con l'annuncio del titolare, Accursio Craparo, di volersi dedicare all'osteria "Radici", trattoria di cucina tipica siciliana rivisitata, poco lontana dal primo ristorante.

E non si spegne l'eco dell'inchiesta di Ragusanews sul tema, tra "caro affitti" a Modica bassa e "caro stella Michelin" (costo del personale, della cantina, della materia prima e standard complessivo del servizio).

A completamento della nostra inchiesta vi proponiamo l'elenco dei 19 ristoranti stellati italiani che nel 2024 hanno rinunciato alla Stella o per chiusura del ristorante (come nel nostro caso) o per cambio dello chef. Diamo questa informazione per confermare che il caso Modica non è affatto isolato in Italia.

Nel 2024 hanno perso la Stella per chiusura attività o cambio di chef 19 indirizzi, alcuni storici riferimenti gastronomici delle rispettive regioni e città:

Locanda Tamerici, Ameglia;

Somu, Baia Sardinia;

Dal Corsaro, Cagliari;

Mammà, Capri;

Vitium, Crema;

Il Parco di Villa Grey, Forte dei Marmi;

Franco Mare, Marina di Pietrasanta;

VIVA Viviana Varese, Milano;

Orto by Jorg Giubbani, Moneglia;

Il Comandante, Napoli;

Cannavacciuolo Cafè&Bistrot, Novara;

Bianca sul Lago by Emanuele Petrosino, Oggiono;

Lino, Pavia;

Senso Alfio Ghezzi Mart, Rovereto;

RistoranTino & C., Sauze di Cesana;

Spazio 7, Torino;

Osteria del Povero Diavolo, Torriana;

Casa Iozzia, Vitorchiano.