Ospedale Maggiore di Modica riferimento screening dei tumori testa-collo

Modica - L'Ospedale Maggiore di Modica è stato riconosciuto come centro di riferimento per lo screening dei tumori testa-collo dall'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica. Un importante traguardo per il reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal dott. Mario Lentini, che conferma l'eccellenza dell'ospedale nella diagnosi e trattamento delle neoplasie cervico-cefaliche. “Questo prestigioso riconoscimento rappresenta un’opportunità significativa per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, collocando l’Ospedale Maggiore tra le strutture d’avanguardia nella lotta contro i tumori testa-collo”, è il commento del manager Giuseppe Drago. Grazie a questa designazione, la struttura sarà al centro di iniziative mirate a potenziare la prevenzione e il trattamento di queste patologie complesse, che richiedono un approccio multidisciplinare e una diagnosi tempestiva”.

I “tumori testa-collo” rappresentano una sfida crescente in campo oncologico, e la possibilità di uno screening precoce e accurato risulta essenziale per aumentare le probabilità di successo terapeutico. Questo riconoscimento, inoltre, darà impulso alla ricerca clinica e alla formazione dei professionisti sanitari, permettendo al reparto di approfondire le strategie terapeutiche e di sviluppare ulteriormente le innovazioni nel campo dell’oncologia cervico-cefalica. L’Azienda Sanitaria di Ragusa si prepara così a rafforzare il proprio contributo nella prevenzione oncologica, portando avanti una campagna di sensibilizzazione rivolta al territorio per promuovere l’importanza dello screening e della diagnosi precoce, fondamentali per ridurre la mortalità e migliorare la qualità della vita dei pazienti.