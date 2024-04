Pozzallo: si vende La Pira

Pozzallo - La casa di Giorgio La Pira è in vendita. L’immobile riconosciuto tra i Beni Culturali ed Ambientali della provincia di Ragusa è sul mercato per una richiesta economica di 109mila euro. Che sia tanto o poco è una valutazione che spetta agli eredi. Dei quali non conosciamo motivi e necessità e che quindi sono esenti da qualsiasi commento o critica. Cosa che però non può essere detta di una lunga serie di istituzioni poco innamorate del proprio ‘datore’ di lavoro: lo Stato italiano. Ovvero i cittadini.

Nonostante il cartello affisso accanto all’abitazione del giovane La Pira – con tanto di loghi e patrocini - la indichi quale parte di un “Itinerario culturale I Luoghi di Giorgio la Pira” la ‘dritta’ ce la offre l’agenzia immobiliare che recita nell’annuncio sul web “ottimo come investimento per casa vacanze o per ricavarne un'unica abitazione”. Ma che territorio (concetto ampio per descrivere tanto chi lo abita tanto chi lo governa) è quello che lascia che il patrimonio culturale e ambientale venga svenduto in nome di un turismo sempre più mordi e fuggi? Quando tutte le gemme siciliane saranno state ‘colonizzate’ cosa rimarrà ai turisti di cui sopra? Quando non ci saranno più i ‘gioielli’, siamo così certi che i turisti continueranno a investire nei nostri luoghi?

E questo è solo un primo dato con cui iniziare a riflettere.

Il secondo, non meno importante, dovrebbe avere radici più profonde e colte. Riguarda il senso del perdere un pezzetto di storia. La casa giovanile di La Pira non è solo un bene immobiliare. O meglio, lo è ma non dovrebbe essere solo quello. Tra 5-10 anni, la casetta di uno dei più importanti giuristi italiani nel cuore di Pozzallo sarà solo un B&B come tanti, con un nome più o meno fantasioso (ci auguriamo che non venga in mente a nessuno di chiamarlo B&B La Pira...). E non si ricorderà più il nome e presto neanche la storia politica di questo gigante della nostra Repubblica. L’Assemblea costituente, la Carta Costituzionale, il Codice di Camaldoli, l’enorme apporto politico a un’Italia che rinasceva, la ferma posizione per la pace espressi da Giorgio La Pira durante l’intera vita forse meriterebbero, nella città che si vanta di avergli dato i natali, qualcosa di più. Al suo ‘figlio’ più celebre, Pozzallo ha intitolato il palazzo comunale, una scuola...

Ma per la casa che potrebbe a pieno titolo essere un luogo prezioso in cui custodire la memoria pare non ci siano più risorse. Poco meno di 520 euro al metro quadro: è questo oggi il valore a cui si vende la storia.