Asp di Ragusa stabilizza oltre 230 figure professionali, 120 infermieri

Ragusa - A seguito dell’Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana lo scorso 24 novembre, l’ASP di Ragusa ha proceduto alla stabilizzazione del personale “non dirigenziale” del Comparto Sanità in possesso dei requisiti di legge, in coerenza con il Piano del Fabbisogno 2024-26, condiviso con l’Assessorato regionale della Salute. La delibera n.780, pubblicata in data odierna, ha ammesso alle procedure di stabilizzazione 120 infermieri, che si aggiungono alle stabilizzazioni adottate nelle settimane precedenti, come riportato di seguito: n.1 dietista, n.1 animatore socio/culturale, n.1 specialista nei rapporti con i media, n.1 collaboratore amministrativo professionale legale, n.2 assistenti sanitari, n.1 codificatore, n.1 ortottista, n.3 infermieri pediatrici, n.11 tecnici di laboratorio sanitario biomedico, n.14 operatori tecnici, n.8 fisioterapisti, n.4 logopedisti, n.14 ostetriche, n.12 tecnici sanitari di radiologia medica, n.7 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, n.9 assistenti sociali, n.21 operatori socio sanitari, n.2 assistenti tecnici.

Le procedure sono, ormai, nella fase finale. Mancano, infatti, le ultime figure professionali da stabilizzare per le quali l’Azienda procederà nelle prossime settimane.