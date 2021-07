Pillola anti Covid, cercasi volontari

Palermo - Si chiama Molnupiravir ed è una pillola che assunta per bocca, due volte al giorno per 5 giorni, guarirebbe dal Covid: non un vaccino dunque, ma una cura. Il farmaco, definito molto promettente in fase di test, sarà sperimentato al Policlinico di Palermo e in poche altri ospedali: preso entro i primi giorni dalla comparsa dell’infezione, inibirebbe la replicazione del virus abbattendo la carica virale.

Il Policlinico cerca 10 volontari per sperimentarlo, anche da altre province, e per informazioni mette a disposizione l’indirizzo email: studio.ant ivirale.covid@gmail.com. Finora l’unico antivirale efficace e disponibile contro il Coronavirus è il Remdesivir, studiato all’inizio contro l’Ebola, somministrato però in endovena; altrimenti gli anticorpi monoclonali.