Pozzallo, è Batman in cielo durante il ciclone? VIDEO

Pozzallo – Misteriosi segnali in cielo durante la notte. “Mi arrivano diverse segnalazioni di una strana luce biancastra che volteggia tra le nuvole, adesso a Pozzallo. Qualcuno sa qualcosa in merito ? Questa volta spetta a voi, grazie a chi saprà dare qualche spiegazione!” scrive postando le immagini Samuele Frasca, gestore della pagina Facebook “Meteo Pozzallo”, scatenando un vero e proprio quiz tra i follower con centinaia di commenti in poche ore.

Tutti confermano di averla vista e d’interrogarsi sulla misteriosa provenienza. Ognuno avanza la sua spiegazione per identificare l’Ufo: “E’ un drone” dice un utente; “Sono i fari del circo che in questi giorni è a Modica” risponde un altro; “E’ un proiettore integrato sul tetto di un bar di Ispica” scrive un altro ancora, pubblicando come prova la foto in primo piano. Non mancano i simpaticoni: “U sceccu ca vola”, “C’è festa sull’Olimpo!”, “Il segnale di Batman”. Voi cosa ne dite?