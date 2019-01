Modica - Ancora avvistamenti di Ufo in Liguria, secondo quanto riferito dal Centro ufologico Mediterraneo (Cufom). Questa volta la segnalazione, corredata da video e foto, arriva da Genova Rivarolo. Ma altri avvistamenti, afferma il Cufom, sono stati segnalati a Imperia e in altre zone d’Italia come Catania, Cava d’Ispica, in territorio di Modica e Peschiera Borromeo (Milano).

La foto, che Ragusanews propone, è l'avvistamento di Cava Ispica.