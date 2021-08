Ufo a Pozzallo: "Non può essere una lanterna" VIDEO

Pozzallo - Gira in Rete un oggetto volante non identificato, filmato la settimana scorsa a Pozzallo: "Di colore arancione e a volte bianco - scrive l’utente, autore del filmato - con movimenti strani e inconsueti nonostante il telefonino immobile, assolutamente inspiegabile".

"Data l’altezza e la traiettoria - sostiene - è impossibile che sia una lanterna cinese o un aereo”. A prima vista effettivamente, come suggerisce qualcuno, sembrerebbe proprio una lanterna luminosa trascinata via dal vento da qualche festa. La spiegazione però non convince tutta la famiglia… secondo voi?