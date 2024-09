Scuola, l’Istituto Filippo Traina al G7 Agricoltura di Siracusa

Siracusa - Lo scorso 21 Settembre, l’IC Filippo Traina di Vittoria ha partecipato al G7 Agricoltura e Pesca ospitato a Siracusa fino a giorno 29. Un evento di rilevanza internazionale volto a promuovere l’orizzonte di un’agricoltura e una pesca sostenibili, la sensibilizzazione verso il cibo di qualità e la sovranità alimentare; una manifestazione frutto della cooperazione di istituzioni pubbliche, organizzazioni professionali e associazioni di categoria del settore. Il coinvolgimento dell’istituto vittoriese è stato possibile grazie alla mediazione dell’associazione “Donne dell’ortofrutta”, una realtà tutta al femminile impegnata nella promozione di una filiera agricola sostenibile e inclusiva; un invito che il Dirigente scolastico, docenti e alunni della Scuola secondaria di primo grado hanno accolto con entusiasmo come occasione per testimoniare il lavoro svolto nell’ambito dell’educazione ambientale e alimentare.

In occasione della tavola rotonda prevista nella giornata di sabato 21, il Dirigente scolastico, il prof. Carmelo La Porta, ha avuto l’occasione di condividere una tra le molte mission della scuola che, complice il legame imprescindibile tra la città di Vittoria e il settore agricolo, crede fortemente nell’urgenza di promuovere educazione alimentare e sviluppo sostenibile. Ne danno prova i due progetti illustrati alla platea da una rappresentanza di alunni che ha condiviso l’esperienza vissuta e il video realizzato a corredo del percorso svolto, a cura del prof. Emanuele Busacca.

Il progetto “Salute e benessere”, che ha coinvolto le classi seconde lo scorso anno scolastico, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare all’importanza di una corretta alimentazione per poterne trarre benessere fisico e mentale. Il video conclusivo ha visto come protagonisti gli alunni dell’attuale classe IIIB che, guidati dalle professoresse Francesca Bozzali, Francesca Sarra e Sandra Contraffatto, hanno mostrato, con sensibilità e ironia, la consapevolezza raggiunta sulle sane abitudini alimentari. Grande curiosità ed entusiasmo ha ottenuto la presentazione della serra moderna costruita nel giardino scolastico in seno al progetto “Greenhouse & Economy”, che ha coinvolto alcuni alunni delle classi IIIG, IIIA, IIH e IIG.

I professori Giovanni Longombardo e Paola Lo Porto hanno guidato i ragazzi nella costruzione di una serra automatizzata a basso spreco e consumo di suolo e acqua, nonché a impatto zero sulla produzione di anidride carbonica, accompagnandoli nel corso dell’intero processo, dal seme al prodotto finito; tutto nell’ambito della promozione delle materie STEM e nell’educazione alla parità di genere.

La partecipazione al G7, aperto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la presenza alla tavola rotonda del Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, può senza dubbio ritenersi un’esperienza unica di cui essere orgogliosi; così come l’esperienza della serra, la condivisione di uno stile di vita sano e la consapevolezza di scelte alimentari consapevoli per il futuro del nostro pianeta sono piccole grandi azioni che questi studenti lasciano non solo alle classi future ma alla società intera. Se è vero che la scuola educa al cambiamento, è il caso di dire che l’IC Traina ha dato prova che il seme sia stato piantato e che si possa guardare al futuro con speranza e responsabilità. La terra è letteralmente nelle mani degli studenti, testimoni e promotori di una missione importante, sperando che possano continuare a seminare con lo stesso entusiasmo mostrato al G7, che possano coltivare il futuro su un terreno fertile in cui far germogliare una nuova idea di sviluppo.