Selvaggia Lucarelli non dimentica la Sicilia: “Aiuto, è urgente”

Catania - Cumuli impressionanti di rifiuti in strada che non fanno notizia se postati in Rete da cittadini sconosciuti, diventano virali se a diffonderli sulle sue pagine social è invece Selvaggia Lucarelli. Dopo le discariche all’aperto di Noto e le bare insepolte a Palermo di quest’estate, mentre era in vacanza sull’Isola, ora tocca a Catania.

“Perché i turisti se ne vanno, ma i problemi restano. La Sicilia ha bisogno di aiuto, ed è urgente" scrive la giornalista-influencer allegando da “remoto”, ora che è rientrata a Milano, la fotografia di una strada nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo etneo. Un’immagine che parla da sola del degrado cittadino, senza bisogno di troppi commenti.