Selvaggia Lucarelli: tre sere senza acqua e senza luce a Noto

Noto - Selvaggia Lucarelli dice di poter già scrivere un libro sui disservizi che hanno costellato la sua vacanza siciliana. Soggiorna in una villa da sogno in quel di Noto, dove da tre giorni non c'è luce e non c'è acqua, al punto che il sogno è diventato un incubo. "Non si trattano così i turisti, questa non è la Sicilia che volevo e che voglio raccontare", dice arrabbiata Selvaggia. Il padrone di casa? E' un noto medico e politico locale, aggiunge la Lucarelli togliendosi un sassolino dalla scarpa. Basta accendere un semplice forno perchè il contatore Enel salti, e Selvaggia si sente abbandonata dal locatore del posto, che le ha affittato la villa a prezzi esorbitanti.

"Lo dico con profonda mestizia, ma questo a Noto è il viaggio che ricorderò con più dispiacere nella vita". Nella villa da milioni di euro non ci sono i mastelli per la raccolta differenziata, e qualcuno ha detto alla giornalista di "mettere tutto insieme, tanto passerà il giardiniere..."

Lucarelli conclude pubblicando le foto di una discarica abusiva e del suo cagnolino, costretto in auto per prendere un po' di refrigerio grazie al motore acceso e all'aria condizionata sparata a palla. In gallery le foto.