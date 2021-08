Selvaggia Lucarelli e famiglia a spasso per Scicli

Selvaggia Lucarelli, la nota giornalista ormai lo spappiamo, da giorni sta trascorrendo la sua vacanza Siciliana facendoci "riscoprire " i luoghi più belli, ieri sera con tutta la famiglia ha fatto tappa a Scicli.

E' come sempre lei stessa a documentare le sue vacanze Siciliane con vari post sul suo profilo instagram e sulle storie. Dopo avere visisitato Noto, luogo che ha scelto per festeggiare il suo compleanno, è stata anche a Marzamemi, Taormina per poi fare tappa nel Ragusano. Così dopo avere visitato Punta Secca e la Casa del Commissario Montalbano al tramonto, è stata la volta di Scicli, come testimoniano le sue storie e il suo post sul suo profilo instagram.

Dopo avere cenato in famiglia con il compagno, Lorenzo Biagiarelli, il figlio Leon avuto da Laerte Pappalardo e la fidanzata di lui, in un noto ristorante di Donnalucata, verso sera è stata avvistata a passeggio lungo la Via Mormino Penna, da molti definito il "Salotto buono di Scicli". Dopo Gerry Scotti e Alessia Ventura, anche Selvaggia ha scelto di visitare Scicli in questa estate post Covid.

Come sempre, Selvaggia non si è risparmiata di catturare delle belle immagini e di condividerle con i suoi follower, dal "re degli scacchi " fino ad immortalare Palazzo Beneventano.

Come lei stessa ha dichiarato, "La Sicilia, mi prende per il verso giusto"