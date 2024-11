Sgombero dei senzatetto a Roma, Alberto Campailla a Report

Roma - Dello sgombero dei senzatetto in prossimità delle mura aureliane, a ridosso della stazione Termini, si è occupata nella puntata di ieri sera la trasmissione Report su Rai Tre. Nell'inchiesta di Claudia Di Pasquale è stato ascoltato Alberto Campailla, sciclitano, dell'associazione Nonna Roma e sindacalista Cgil. Nell'accampamento vivevano una cinquatina di persone. Sono circa 22 mila i senzatetto a Roma, un fenomeno sociale importante.

"Non tutti erano presenti, perchè alcuni di loro lavorano, e gli incaricati del Comune, durante lo sgombero, hanno buttato via tutto, anche i documenti, molti dei quali necessari, che queste persone impiegano mesi, nottate in Questura, per ottenere. È stata una cosa scandalosa anche da questo punto di vista".