Basket, vittoria esterna per la Meerkat Scicli

Scicli - Meerkat Scicli si impone sul difficile campo del Mascalucia con il punteggio di 69 a 50.

Prestazione convincente della squadra di Gebbia: la partita è stata equilibrata nei primi due quarti, con entrambe le squadre che si sono date battaglia in campo. Nel terzo quarto, i suricati sono riusciti ad allungare fino a +10, ma i padroni di casa hanno reagito prontamente, riportandosi in partita. L’ultimo quarto è stato decisivo: Turtinen e Guastella hanno preso in mano la squadra, firmando canestri importanti e guidando i compagni verso una vittoria netta. Da sottolineare la prova di Boiardi, che non ha fatto rimpiangere capitan Sorrentino, che non è sceso in campo per un problema all’inguine. Bene anche Vigoriti che continua a migliorare di partita in partita, confermando la sua crescita. Miglioramenti visibili anche nella fase difensiva della squadra di coach Gebbia, che sta raccogliendo i frutti del lavoro settimanale in allenamento.

La prossima sfida è in programma domenica prossima e vedrà gli sciclitani tornare tra le mute amiche contro il Misterbianco. Tabellini: Guastella 18, Turtinen 15, Vigoriti 12, Boiardi 11, Lonatica 8, Cannizzaro 5, Romeo, Sorrentino ne, Giannone ne, Statello ne, Sammito ne, Iacono ne.