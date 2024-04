Catena Fiorello con la mamma a Taormina

Taormina - Catena Fiorello a spasso per il corso di Taormina con la mamma Rosaria, meglio conosciuta col vezzeggiativo di "Sarina". E la scrittrice chiosa: "Madre, andiamo a Taormina, accussì ni pigghiamu a frevi", così prendiamo la febbre visto il forte vento di questi giorni. E poi un momento serio: "Il cimitero di Letojanni è veramente una chicca". Chiaro il riferimento ai cari sepolti nel luogo in cui la famiglia Fiorello ha vissuto per anni.

Chi è la mamma di Fiorello, Rosaria Galeano? Sulla donna si hanno molte informazioni perché i figli, Rosario, Catena e Beppe spesso nelle intervista spendono bellissime parole per i genitori.

Rosaria Galeano, moglie di Nicola Fiorello, è nata a Giardini Naxos, in provincia di Messina, nel 1938 ha 86 anni. Su di lei si sa che sin da giovanissima ha iniziato a lavorare come sarta e ricamava camicette per i negozi di Taormina. Pochi anni dopo conosce, s’innamora e sposa il finanziere Nicola Fiorello e la coppia ha ben quattro figli: Rosario, Catena futura scrittrice e Giuseppe che diventerà attore ed Anna. Su mamma Sara, Fiorello in un’intervista al Corriere della Sera ha confessato da dove nasce il rapporto strettissimo tra loro: “Quando stavo per nascere ebbe una complicazione molto grave, i medici la davano per spacciata e io con lei. Miracolo, alla fine ci siamo salvati tutt’e due. Io mi sarei dovuto chiamare Raffaele, come mio nonno, a quel punto mio padre decise di chiamarmi come mia madre. Rosaria Galeano detta Sarina. Con mia mamma c’è un legame molto forte che scaturisce da questo evento.”

Da quando Fiorello conduce ogni mattina VivaRai2, insieme a Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, la madre Rosaria Galeano è tra i componenti fissi del cast. Spesso infatti chiama al figlio durante la diretta inscenando dei siparietti comici ma una delle telefonate più esilaranti è avvenuta durante lo speciale di VivaRai2 su Sanremo. Durante la puntata andata in onda sabato notte, la signora Sara ha chiamato, Fiorello ha risposto e la donna dopo essersi complimentata con tutti ha rimproverato il figlio Fiorello: “Andate a dormire che è tardi!” Lo studio è scoppiato a ridere e lo showman aveva le lacrime agli occhi ma mamma Rosaria ha rincarato: “Vai a dormire, che domani hai una giornata importante!” Inutile dire che la telefonata è ormai uno dei jingle della trasmissione.