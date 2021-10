Siracusa, pioggia no-stop: notte sott’acqua VIDEO

Siracusa - I temporali non hanno dato tregua al Siracusano, confermato anche oggi in allerta rossa dalla Protezione civile: le precipitazioni sparse sono continuate nelle ore notturne come vediamo i alcuni video diffusi sul web dai residenti. Nel primo siamo nel capoluogo.

Nel secondo ad Avola, tra i paesi della provincia più colpiti dal maltempo, dove si scava nel terreno per creare canali provvisori che possano far defluire l'acqua accumulata. Nel terzo filmato siamo invece in Contrada Gisira ad Augusta, altra cittadina rimasta isolata per un'intera giornata, dove gli uomini della Protezione civile hanno proseguito ininterrottamente ad aprire varchi per consentire il transito ai mezzi di soccorso.