Sfreccia nel catanese il velomobile a tre ruote di Fabio: un pò auto un po' bicicletta

Catania - È una via di mezzo tra un’automobile e una bicicletta, con una scocca slanciata che nasconde i pedali. Il velomobile bianco-viola di Fabio Cartini sfreccia per le strade di Catania, Caltagirone e Acireale, complice la pubblicità che lui stesso fa scrivendo ai gruppi Facebook.

Il mezzo è a tre ruote che lo rendono stabile come un’auto ma decisamente più leggero, si guida da seduti e la carenatura aerodinamica permette l’utilizzo anche in caso di pioggia.

Cartini, 43 anni, nato a Savona da una famiglia originaria del Calatino, vive in Germania. In questi giorni, è tornato in Sicilia per un periodo di ferie da trascorrere in camper con velomobile al seguito. Il suo velomobile non ha un motore, non inquina, e non sono necessarie patenti o assicurazioni per guidarlo. Ogni ciclista può personalizzarlo come meglio crede da un punto di vista estetico e installare luci e fari secondo le proprie esigenze. Il velomobile di Cartini ha una cappottina reclinabile che lo rende sicuro anche senza l’utilizzo del casco, dispositivo che l’appassionato tuttavia utilizza sempre quando la copertura viene tolta.

Quanto costa? Con 8 mila euro ne comprate uno fiammante.