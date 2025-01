Va in ristampa il Topolino catanese

Catania - Il numero 3.608 di Topolino con un’avventura in dialetto catanese è andata esaurita in poche ore nelle edicole etnee. E gli speculatori stanno già rivendendo online il set completo del fumetto Disney a cifre che oscillano fra i 100 e i 130 euro.

Il numero per fortuna andrà in ristampa. Lo comunica l’ufficio stampa della Panini che conferma l’abitudine di molti compratori ad acquistare copie da collezione di Topolino per poi rivenderle a prezzo maggiorato. Una speculazione che però stavolta è avvenuta nel giro di pochissimo tempo confermando l’apprezzamento della speciale tiratura in occasione della “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali”, che ricorre ogni 17 gennaio. Topolino ha scommesso su un’iniziativa mai realizzata prima. Oltre alla versione in italiano, il numero 3.608 è disponibile in Sicilia, Toscana, Lombardia e Campania con la storia “Zio Paperone e il PdP 6000” scritta da Niccolò Testi per i disegni di Alessandro Perina, tradotta rispettivamente in catanese, fiorentino, milanese e napoletano. Al progetto è dedicata anche una cover realizzata da Andrea Freccero, con protagonista lo zione e la bandiera tricolore.

La decisione della casa editrice di ristampare i numeri è stata comunicata nel pomeriggio. La Panini però non si occupa della distribuzione nelle edicole e dunque si dice non responsabile dell’eventuale ripartizione ineguale nelle edicole che ne hanno fatto richiesta. Panini segnala che è ancora possibile prenotare le copie su Primaedicola.it