Vaccini Covid ai bambini, via alle prenotazioni: le prime iniezioni giovedì

Ragusa – Sono partite oggi alle 14 in Sicilia le prenotazioni del vaccino anti Covid per il target 5-11 anni: si può fissare l'appuntamento tramite la solita piattaforma di Poste italiane a questo link, in 65 diversi centri vaccinali dell'Isola. In alternativa, è possibile: collegarsi alla piattaforma governativa; chiamare il call center dedicato al numero 800009966 (attivo da lunedì a domenica dalle ore 8 alle ore 20); oppure scrivere via sms al numero 3399903947.

Basta avere a portata di mano la tessera sanitaria del bambino: il richiamo sarà fissato automaticamente dopo 21 giorni dalla prima somministrazione, nello stesso centro vaccinale dove sarà eseguita la prima dose. Le prime 132 mila dosi pediatriche di Pfizer, unico vaccino autorizzato per questa fascia, arriveranno mercoledì e le somministrazioni partiranno già il giorno dopo, giovedì 16 dicembre, anziché dal 23 come preventivato inizialmente. La platea sull’Isola è di 309mila bambini.